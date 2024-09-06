Silopi'nin tescilli lezzetinde hasat vakti:

Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:41

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:41

Büyük beğeni ile tüketilen behnat incirinin hasadı yapıldı. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından behnat inciri patent ve hasat programı düzenlendi. Düzenlenen hasat programına Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin katıldı.

Silopi behnat incirinin 9 Mayıs'ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1587 mahreç numarası ile Silopi ilçesi adına Coğrafi İşaret tescili yapılmıştı.