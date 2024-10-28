Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:24

Hayat Bazen Tatlıdır, Parampaça ve Yabani gibi dizilerde yer alan Simay Barlas'ın yaşamı merak ediliyor. Star Tv'nin yeni dizisi Şehrazat'ta yer alacak olan Simay Barlas'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Simay Barlas kim, kaç yaşında, nereli? Simay Barlas hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SİMAY BARLAS KİMDİR?

7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat verdi. Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırmıştır. Son olarak FOX'ta yayımlanan Yabani adlı dizide "Rüya" karakterini canlandırdı.

SİMAY BARLAS HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 - Paramparça (Öykü)

2016-2017 - Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz)

2017 - Adı Efsane (Naz Yalınay)

2019-2020 - Zalim İstanbul (Damla Karaçay)

2020 - Bir Annenin Günahı (Yağmur)

2021-2022 - Aziz (Efnan)

2023 - Ömer (Süreyya Kutlu)

2023-2024 - Yabani (Rüya Arkan)