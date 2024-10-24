Bahar dizisinde erken veda

Show TV'nin Salı günleri ekrana gelen Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşandı.

Bahar dizisinde erken veda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 19:43

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünde önemli bir ayrılık yaşanacak.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da reytinglerde birinci olmaya devam eden dizinin yeni sezonunda kadroya ünlü oyuncu Büşra Pekin katılmıştı.

PLANLANDIĞI GİBİ OLMADI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Büşra Pekin’in hayat verdiği Başhekim Süreyya karakterinin önümüzdeki hafta diziye veda edeceği öğrenildi. 

Süreyya karakterinin erken vedasının nedeni olarak karakterin hikâyesinin planlandığı gibi ilerleyememesi gösteriliyor.


Etiketler: #Bahar #dizi

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