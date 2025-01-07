Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:01

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:01

Sosyal medyada, Barış Alper Yılmaz’ın adı son günlerde bir kadınla anılmaya başladı. Yılmaz’ın ilişki yaşadığı iddia edilen kişi, adının geçmesiyle birlikte büyük bir merak konusu oldu. Peki, Simge Esin kimdir, kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz ve Simge Esin sevgili mi?

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisiyle ilgili iddialar, son günlerde futbolseverlerin ve magazin dünyasının dikkatini çekti. Genç futbolcunun, ünlü isim Simge Esin ile aşk yaşadığı yönündeki söylentiler, sosyal medyada hızla yayıldı. Yılmaz ve Esin, geçtiğimiz günlerde birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendiler.

BARIŞ ALPER YILMAZ, SİMGE ESİN İLE SEVGİLİ Mİ?

Simge Esin, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine TV8'de stajyer olarak başlamış ve sonrasında modellik sektörüne adım atmıştır. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Esin, markalarla iş birliği yaparak başarılı bir kariyer yapmıştır. Barış Alper Yılmaz ile anılmaya başlanan Simge Esin, son dönemde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.