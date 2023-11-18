Sina Koloğlu kimdir? Sina Koloğlu Milliyet'ten neden ayrıldı?

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:43

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:43

Gazeteci Sina Koloğlu, Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu

SİNA KOLOĞLU KİMDİR?

Sina Koloğlu 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Sürmenelidir. Sina Koloğlu, Galatasaray Lisesi'nden sonra Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri’ni bitirdi. 10 sene boyunca Cumhuriyet gazetesinde çalıştıktan sonra Milliyet gazetesine geçti. Koloğlu, 2009'dan bu yana Milliyet gazetesinde 'Reyting Canavarı' köşesinde köşe yazarlığı yaptı.

SİNA KOLOĞLU'NUN MÜZİK YAŞAMI

Sina Koloğlu Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucu üyelerindendir. Halen grupta klavye ve piyano çalmaktadır. İlk solo çalışması 'Geceden Sabaha', 2019 yılında çıktı.

SİNA KOLOĞLU MİLLİYET'TEN NEDEN AYRILDI?

Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Milliyet gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

Koloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

''Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı. Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen…''