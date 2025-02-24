Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a çok sert 'AKP MKYK' tepkisi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:23

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:25

AKP MKYK için listelerde adı geçtiği iddia edilen ancak listelerde yer almayan şarkıcı Sinan Akçıl, yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Dün geceden beri, benim de "sizler gibi medyadan okuduğum" bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda.. Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10,15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir,bu değişmedi,değişemez.. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin,ülkemize hayırlı olmasını dilerim.. Ben "şimdilik" sanat,müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum,ve sizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun..."

YEŞİM SALKIM'DAN SERT TEPKİ

Akçıl'ın bu paylaşımına sert tepki gösteren Yeşim Salkım sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Oğlum seni tanırım kimse senin politik görüşünü merak etmiyor aslında! Bizler kulisini bildiğimizin sahnesini de merak etmiyoruz! Biraz insan ol da ara da şu ülkede ölen çocuklar içinde bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım! Beste yaparken politikadan mı besleniyorsun? Çözemedik gitti… İnsanlar yandı otellerde, çocuklar, kadınlar öldü bir gün de çık bir video çek de insanlığını vicdanını görelim! Yüce Allah yazabilmek için onun yüceliğine gerçekten inanmak gerekir… Şimdi açacağım ağzımı da mesleğime saygımdan susuyorum!"