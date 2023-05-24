Sinekleri uzak tutmaya yarayan çiçekler! Evinizde bulunmalılar

Yayınlanma: 24.05.2023 - 23:54

Güncelleme: 24.05.2023 - 23:54

Evinizde sivrisinek ve karasineklerden kurtulmanın doğal yollarından biri, bazı çiçeklerin kullanımıdır. Sivrisinekler için, nane, biberiye, lavanta, kekik ve fesleğen gibi bitkiler kullanılabilir.

Bu bitkiler, sivrisinekleri uzak tutan doğal bir koku yayarlar. Ayrıca, sivrisineklerin üremesini engelleyen mumlu bitkiler de vardır. Karasinekler için ise, nane, lavanta, fesleğen, adaçayı ve biberiye gibi bitkiler kullanılabilir.

Bu bitkiler, karasineklerin sevmediği kokular yayarlar ve böcekleri uzak tutarlar.

Bu bitkileri evinizin içinde veya bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Bu şekilde, doğal yollarla sivrisinek ve karasinekleri uzak tutabilir ve kimyasal ilaç kullanımını azaltabilirsiniz.



EVİNİZDE KESİNLİKLE BULUNMALI! SİVRİSİNEKLERİ KOVAN ÇİÇEK

Ensonhaber'de yer alan bir içerikte ise; Sardunya bitkisinden bahsedildi. Sardunya eve gelen sivrisinekleri kovma konusunda usta bir bitki;

Sardunya sivrisinekleri kovuyor!

Pencere kenarına veya balkon çevresine kolayca dikebileceğiniz sardunya, sivrisinekleri ve hatta arıları uzaklaştırabilir. Daha fazla etki için el veya ayak bileklerinizi sardunya yapraklarla ovabilirsiniz.

Bu parlak renkli bitki, balkonunuza sadece dekoratif ve hoş kokulu bir dokunuş getirmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek bir sivrisinek kovucu görevi görür.

Ancak, en dekoratif büyük çiçekli sardunyalar etkili olmaz. Seçiminizi, daha az yaygın olan küçük çiçekli sardunyalardan yana yapın. Özellikle yaprakları limon kokusu yayanları seçin.

Ayrıca sardunyaların güneşi sevdiğini unutmayın.