Sinem Ayyıldız 'hak ettiklerini buluyorlar' demişti, Rüştü Onur Atilla'dan yeni açıklama!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:04

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:04

Rüştü Onur Atilla'nın Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan günler sonra şarkıcı Nez'le fotoğraf paylaşarak ilanı aşk etmesi gündem olmuş 'ihanet' tartışmalarına sebep olmuştu. Sosyal medyada gündem olduktan hemen sonra hem ünlü oyuncu hem de sevgilisi Nez açıklama yapmış ilişkilerinin boşanmadan hemen sonra başladığını söylemişti.

Sinem Ayyıldız'ın dün verdiği röportajda ise boşanmayı kendisinin istemediğini belirterek Rüştü Onur Atilla ve Nez'in sosyal medyada 'ihanet' iddialarıyla gündem olmasını 'hak ettikleri muameleyi görüyorlar' sözleriyle değerlendirmişti.

Sinem Ayyıldız'ın sessizliğinin bozmasının ardından Rüştü Onur Atilla, "İyiliğimiz isteyen herkes susmamı istedi. Daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım. Yoldayım. Çocukları tatile götürüyorum. Akşama ben konuşayım bir" diyerek, konuyla ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.



Rüştü Onur Atilla'nın yaptığı açıklama ise şu şekilde: