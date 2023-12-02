Sinem Kobal'ı aldattığı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk açıklama
Eşi Sinem Kobal’ı aldattığı iddia edilen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıklama yaptı.
Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan 'Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası', geçtiğimiz hafta hızla yayılmıştı.
İddiaların ardından Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.
İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:
"Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın."
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