Sinem Kobal'ı aldattığı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:08

Güncelleme: 02.12.2023 - 14:08

Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan 'Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası', geçtiğimiz hafta hızla yayılmıştı.

İddiaların ardından Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.

İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın."