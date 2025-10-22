Beyaz Magazin sunucusu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Sinem Yıldız kimdir? Sunucu Sinem Yıldız'ın sağlık durumu nasıl?

SİNEM YILDIZ KİMDİR?

Sinem Yıldız 3 Mart 1980 tarihinde İstanbul Bakırköy ' de doğdu. 5 yaşında bale ve tiyatro eğitimi almaya başladı. İlkokulu Kültür Koleji ortaokulu Ar-El Koleji Liseyi : Yenidünya Koleji, Üniversiteyi ise Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde tamamladı. Show TV ' de Staj Dönemini Geçirdi. Pazar Sürprizi programında çalıştı. Daha Sonra Kanal T ' de Sabah Sefası programını yaptı. Yine aynı kanalda Still Adlı bir program yaptı. Sonra Tempo TV ' de Güngör & Sinem Show Adlı Bir Sabah Programına Başladı. Sinem Yıldız kendini Söylemezsen Olmaz programıyla tanıttı.

SİNEM YILDIZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucularından Sinem Yıldız canlı yayın sırasında bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan program arkadaşı Arto, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.