Sinemanın efsane ismi Brigitte Bardot hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı ve oyuncu Brigitte Bardot'nun 3 haftadır hastanede olduğu öğrenildi.

Fransız basını, 91 yaşındaki ikonik ismin sağlık durumuyla ilgili çok fazla detay yazmasa da sanatçının hastalığının ciddi olduğunu bildirdi.

Brigitte Bardot'nun Saint-Tropez’deki evinde fenalaşarak yakın çevrede yer alan bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Henüz ne olduğu bilinmeyen bir ameliyat olduğu açıklanan Brigitte Bardot’nun durumunun yakından izlenildiği aktarıldı.

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

28 Eylül 1934 doğumlu Brigitte Bardot, BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivistidir. En çok 1950'lerin ve 1960'ların "ideal kadın figürü" olarak bilinir.

Kadın bağımsızlığının sembolü olan Brigitte Bardot kariyeri boyunca birçok filmde başrol olarak rol alırken, bunlardan en bilineni "Ve Tanrı Kadını Yarattı"dır.