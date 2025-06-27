Sinemaseverlere müjde: Bu hafta 7 film vizyona girecek

Bu hafta sinema salonlarında 7 film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Charles Chaplin’in oynadığı ve yönettiği “Altına Hücum”, Brad Pitt’in başrolünde olduğu “F1” ile “M3GAN 2.0” yer alıyor.

İşte o filmler...

F1 Filmi

Film, 1990'lar FORMULA 1'in en umut vadeden fenomeni Sonny Heyes’in acemi bir sürücünün pistlerde başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için son kez geri dönmesine odaklanıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

M3GAN 2.0

Kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışan M3GAN’ın yok edilmesinin ardından iki yıl geçmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu sırada Gemma’nın 14 yaşındaki yeğeni, onun aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlar. Gemma’nın hiçbir şeyden haberi yokken, M3GAN’ın temel teknolojisi güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılmış ve askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmıştır. Zaman geçtikçe Amelia, insanlardan emir almayı reddeder. Tehlike gün geçtikçe artarken Gemma’nın M3GAN’ı yeniden diriltmekten başka çaresi kalmaz.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Gerard Johnstone

Oyuncular: Amie Donald, Jenna Davis, Allison Williams

Altına Hücum

Küçük Serseri Klondike altın hücumuna katılmak için kuzeye doğru yola çıkar. Bir kar fırtınası yüzünden küçük bir kulübede mahsur kalan Serseri, başarılı bir altın arayıcısı ve kaçak bir mahkumla dar bir alanı paylaşmak zorunda kalır. Kulübeden ayrılmayı başardıktan sonra güzel bir barmeyde aşık olur ve onun sevgisini kazanmak için büyük çaba sarf eder. Altın arayıcısı kendi madenini bulmak için yardım istediğinde, Serseri'nin şansının döneceği anlaşılır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Charles Chaplin

Oyuncular: Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray

Cesur Dinozor

Film, çizgi roman evreninde yaşayan sevimli bir dinozorun, ailesi kaybolunca farklı dünyalar arasında seyahat ederek yeni dostlarıyla onları bulmaya çalışmasını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Wojtek Wawszczyk

Oyuncular: Julian Wanderer, Tadeusz Baranowski, Rachel Butera

Caretta Bobi

Ailesiyle birlikte Olympos'da yaşayan Bobi, ani bir kararla evden uzaklaşır ve tehlikeli sularda yüzmeye karar verir. Gözünü açtığı zaman kendisini Sulu Ada'da bulan Bobi, eve dönüş yolunu bulmak için zorlu bir maceraya atılır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Köpekle Kurt Arasında

İşinden kovulan Orhan, dostu İzzet’in de emekli olup köyüne döneceğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Eski nişanlısı Aslı ile evlenen Orhan gittikçe hayata yabancılaşmakta, gördüğü hayallerle gerçek hayat arasındaki çizgi yok olmaktadır.

Tür: Dram

Yönetmen: Murat Düzgünoğlu

Oyuncular: Mücahit Koçak, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Soğukçay

Melekler ve Şeytanlar

Sembol uzmanı Robert Langdon, Illuminati'nin Vatikan'a yönelik ölümcül planını durdurmak için Roma'ya gider.

Tür: Fantastik

Yönetmen: Ron Howard | Senarist Akiva Goldsman, David Koepp

Oyuncular: Tom Hanks, Ewan McGregor, Stellan Skarsgård