Sinemaseverlere müjde: Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek

Bu hafta sinemalarda 8 yeni film vizyona girecek.

Dikkat çeken yapımlar arasında, Berlin Film Festivali'nde mansiyon ve özel ödülü alan “Ne Halk Ettiğinizi Biliyorum” ile Marvel’ın ilk ailesinin hikayesini konu alan “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” yer alıyor.

İşte o filmler:

FANTASTİK DÖRTLÜ: İLK ADIMLAR

Film, Marvel’ın ilk ailesini -Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm— seyirciyle tanıştırıyor. Kahraman kimlikleri ile aile bağlarını dengelemek zorunda kalan ekip, Galactus adlı açgözlü bir uzaylıdan ve onun gizemli habercisi Gümüş Sörfçü ile karşı karşıya geliyor. Galactus’un dünyayı ve içindeki herkesi yok etme planı zaten yeterince korkutucuyken, işler aniden çok daha kişisel bir boyuta taşınıyor.

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yönetmen: Matt Shakman

Oyuncular: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn

NE HALT ETTİĞİNİZİ BİLİYORUM

Julia ve Tobias’ın kızları Marielle, psişik güçlere sahiptir. Bu durum, bir dizi utanç verici, saçma ve çoğu zaman öngörülemeyen durumlara yol açar. Marielle'i anlama ve onun yeteneğini kontrol etme arayışında Julia ve Tobias, yalnızca kendi sırları ve güvensizlikleriyle yüzleşmekle kalmamalı, aynı zamanda ilişkilerindeki sınırları da sorgulamalıdır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Frédéric Hambalek

Oyuncular: Laeni Geiseler, Julia Jentsch, Felix Kramer

HERKES ÖLECEK

Bir baba, kızı Imogen ile barışmaya çalışırarak, onu bir doğum günü yemeği için lüks evine davet eder. Ancak evleri, av tüfekleriyle silahlanmış iki garip, maskeli kişi tarafından istila edildiğinde, ölümcül bir kedi-fare oyunu başlar ve aile için hayat değiştiren bir vahiy ile sonuçlanır.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Craig Tuohy

Oyuncular: Jaime Winstone, Chiara D'Anna, Richard Cotton

ŞEYTANLA KARŞILAŞMA

Medyum Jules'un liderliğindeki paranormal araştırmacılardan oluşan bir Amerikan televizyon ekibi, Malezya'nın dağlık bölgelerine seyahat eder. Grubun varış noktası, orada doğaüstü olaylar yaşadıklarını iddia eden bir çiftin evidir. Olayı araştırmaya başlayan ekip, çok geçmeden kariyerlerinde karşılaştıkları her şeyden daha korkunç hayaletlerle karşılaşır.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Brando Lee

Oyuncular: Fiona Dourif, Jordan Belfi, Malin Crépin

THE FİNAL PARTY

Mezuniyet öncesi bir okul partisindeki burslu öğrenciler, zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine harekete geçerek yarattıkları bir terör gecesiyle karşı karşıya kalırlar. Tuzakta kalan öğrenciler, şafak vaktine kadar kaos ve şiddetten sağ çıkmak zorundadır.

Tür: Korku

Yönetmen: Bilal Kalyoncu

Oyuncular: Elia Berthoud, David Christian, Arya Shahbazy

MİHREZ 4

Yönetmen koltuğunda Kemal Danacı'nın oturduğu korku türündeki "Mihrez 4" filminin oyuncu kadrosunda Erol Sertel, Murat Yılmaz yer alıyor.

İNTİKAM OPERASYONU

Özel kuvvetler askeri Gunner, Güney Amerika'da tutulan yeğenini kurtarmak için savaş alanına geri dönmek zorunda kalır. Mücadele yoğunlaşırken, Gunner ve ekibi, kızın kaybolmasının, çok yakından takip edilen yozlaşmış bir özel operasyonun parçası olduğunu keşfeder.

Tür: Aksiyon, Dram, Suç, Gizem

Yönetmen: John Swab

Oyuncular: Frank Grillo, Andy Garcia, Melissa Leo

DİRSEK

Yönetmen koltuğunda Aslı Özarslan’ın oturduğu, oyuncu kadrosunda Melia Kara, Jale Arıkan, Mina Sagdic’ın yer aldığı film, ırkçılık ve dışlanma olgularını, genç bir kadının yaşadığı trajik bir olay üzerinden ele alıyor.