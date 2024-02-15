Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...

Sinop'ta doğal yollarla yetişen organik yer incirinin şifa kaynağı olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:04
Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...
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Sinop'un Karakum yolu ve Adabaşı mevkii üzerinde ve dağlık alanlarında yetişen bir 'kaktüs' türü olan 'yer inciri', 'dikenli incir' adıyla da biliniyor. İnsan vücuduna oldukça yararı olan yer incirinin, şeker hastalarına, grip-nezle, kabızlık, çeşitli enfeksiyonlara ve bağırsakların çalışmasına olan etkisiyle fazla kilolardan kurtulmaya da yararı oldukça büyük olduğu söyleniyor. Günde 5 adetten fazla tüketilmesinin mideye zarar verdiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, “Bir kaktüs meyvesi olan Hint inciri Akdeniz iklimde yetişen ve dikenli incir, Frenk inciri veya kaktüs inciri olarak da bilinen tropik bir meyve türüdür. Turuncu ve mor renkli varyeteleri bulunan Hint inciri daha çok Adana, Mersin ve Antalya illerinde yetişmekte birlikte mor varyetesi Sinop ilimizde doğada kendiliğinden bolca yetişmektedir. Özellikle Karakum mevkiinde yol kenarlarında, boş arazilerde ve yamaçlık alanlarda gelişim göstermiştir. Kaktüs şeklinde gelişim gösteren bikinin oldukça büyük olan yaprak üzerinde mor renkli meyveler sonbaharın sonunda olgunlaşmaya başlar. Meyve üzerinde gruplar halinde ince dikenler bulunur ve içerisinde bolca çekirdek barındırır. Hint inciri meyvesi genellikle kabuğu soyularak taze olarak tüketilir ayrıca meyve suyu şeklinde de kullanılır" dedi.

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Meyvenin faydaları hakkında da bilgi veren Yüzbaşı, "Sağlığa birçok faydası olan bu tropikal meyvenin içeriğinde bol miktarda amino asitler, flavonoidler, C, B ve E vitamini ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez ve folat gibi birçok faydalı bileşen bulundurur. Bu özelliği ile son derece şifalı bir meyvedir. Hint inciri meyvesinin stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Hint incirinin başlıca faydaları ise başta bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlayan dikenli incir, pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaştırır. Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek sindirim sistemine katkı sağlar. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Dikenli incir şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle önerilir. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır. Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tüketildiğinde cilt sağlığını korur ve cildin parlaklık kazanmasını sağlar” diye konuştu.


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