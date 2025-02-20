Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:44

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:44

Sintigrafi sosyal medyada yurttaşın araştırdığı kelimelerden biri oldu. Peki, Sintigrafinin ne olduğu da araştırılıyor. Peki, Sintigrafi nedir? Sintigrafi ne demek?

SİNTİGRAFİ NEDİR?

Sintigrafi, nükleer tıpta kullanılan bir görüntüleme tekniğidir ve vücuttaki organların veya dokuların fonksiyonel ve yapısal durumu hakkında bilgi verir. Bu yöntem, organların veya dokuların nasıl çalıştığını anlamak amacıyla radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Sintigrafi işleminde, hastaya damar yoluyla çok düşük miktarda radyoaktif bir madde (radyofarmasötik) enjekte edilir. Bu radyoaktif madde, vücutta belirli organlara veya dokulara yönelerek orada birikir. Ardından gamma kameralar, bu radyoaktif maddenin vücutta yaydığı radyasyonu algılayarak organların detaylı bir görüntüsünü oluşturur. Sintigrafi, vücutta herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığını anlamak için kullanılır.

SİNTİGRAFİ NEDEN ÇEKİLİR?

Sintigrafi, organların işleyişini ve yapısını değerlendirmek amacıyla çekilir. Genellikle hastalıkların erken teşhisinde ve tedavi süreçlerinin takibinde kullanılır.

SİNTİGRAFİ NASIL ÇEKİLİR?

Sintigrafi çekimi, nükleer tıp uzmanları tarafından yapılır ve genellikle hastaya herhangi bir ağrı veya rahatsızlık vermez.