Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:43

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:43

Her yıl 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü olarak biliniyor. Yurttaşlar Dünya Sosyal Adalet Günü'nün ne olduğunu araştırıyor. Peki, Dünya Sosyal Adalet Günü nedir? Dünya Sosyal Adalet Günü ne zaman ortaya çıktı?

DÜNYA SOSYAL ADALET GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sosyal Adalet Günü (Sosyal Adalet Eşitliği Günü); yoksulluk, dışlanma, cinsiyet eşitliği, işsizlik, insan hakları ve sosyal koruma gibi sorunların üstesinden gelme çabalarını içeren sosyal adaleti teşvik etme ihtiyacını kabul eden uluslararası bir gündür.

DÜNYA SOSYAL ADALET GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

BM, Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü de dahil olmak üzere birçok kuruluş, sosyal adaletin insanlar için önemi üzerine açıklamalar yapmaktadır. Ayrıca birçok kuruluş yoksulluk, sosyal ve ekonomik dışlanma ve işsizlikle mücadele ederek daha fazla sosyal adalet için planlar sunmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 26 Kasım 2007'de onaylanan bir karar ile 2009'dan itibaren her yıl 20 Şubat'ı Dünya Sosyal Adalet Günü olarak kabul etmiştir. Bildirge; istihdam, sosyal koruma, sosyal diyalog ve temel ilkeler ve haklar yoluyla herkes için adil sonuçları garanti etmeye odaklanmaktadır.