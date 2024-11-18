Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:56

Güncelleme: 18.11.2024 - 15:56

Sağlık sorunları olan yurttaşlar sosyal medyada sintigrafinin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Sintigrafi nedir? Sintigrafi ne demek? Sintigrafi hangi durumlarda yapılır?

SİNTİGRAFİ NEDİR?

Sintigrafi, nükleer tıpta kullanılan bir görüntüleme tekniğidir ve vücuttaki organların veya dokuların fonksiyonel ve yapısal durumu hakkında bilgi verir. Bu yöntem, organların veya dokuların nasıl çalıştığını anlamak amacıyla radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Sintigrafi işleminde, hastaya damar yoluyla çok düşük miktarda radyoaktif bir madde (radyofarmasötik) enjekte edilir. Bu radyoaktif madde, vücutta belirli organlara veya dokulara yönelerek orada birikir. Ardından gamma kameralar, bu radyoaktif maddenin vücutta yaydığı radyasyonu algılayarak organların detaylı bir görüntüsünü oluşturur.

SİNTİGRAFİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Sintigrafi, organların işleyişini ve yapısını değerlendirmek amacıyla çekilir. Genellikle hastalıkların erken teşhisinde ve tedavi süreçlerinin takibinde kullanılır.

Sintigrafinin yaygın olarak çekildiği bazı durumlar şunlardır:

Kemik Sintigrafisi: Kemiklerdeki anormallikleri tespit etmek için kullanılır. Özellikle kemik tümörleri, kırıklar, kemik metastazları ve iltihaplı hastalıkların teşhisinde tercih edilir. Sintigrafi, bu hastalıkların erken evrelerinde belirti göstermeyen durumları bile tespit edebilir.

Kemiklerdeki anormallikleri tespit etmek için kullanılır. Özellikle kemik tümörleri, kırıklar, kemik metastazları ve iltihaplı hastalıkların teşhisinde tercih edilir. Sintigrafi, bu hastalıkların erken evrelerinde belirti göstermeyen durumları bile tespit edebilir. Tiroid Sintigrafisi: Tiroid bezinin işleyişini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Tiroid nodüllerinin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını anlamak için tiroid sintigrafisi çekilebilir. Ayrıca, hipertiroidi ve hipotiroidi gibi tiroid fonksiyon bozukluklarının teşhisinde de sintigrafi önemli bir rol oynar.

Tiroid bezinin işleyişini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Tiroid nodüllerinin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını anlamak için tiroid sintigrafisi çekilebilir. Ayrıca, hipertiroidi ve hipotiroidi gibi tiroid fonksiyon bozukluklarının teşhisinde de sintigrafi önemli bir rol oynar. Kalp Sintigrafisi: Kalp kasının kanlanmasını ve kalp damarlarındaki olası tıkanıklıkları değerlendirmek için kalp sintigrafisi çekilir. Kalp krizi sonrası kalp dokusunun ne kadar etkilendiğini görmek ve damarların ne kadar tıkandığını değerlendirmek için kullanılır.

Kalp kasının kanlanmasını ve kalp damarlarındaki olası tıkanıklıkları değerlendirmek için kalp sintigrafisi çekilir. Kalp krizi sonrası kalp dokusunun ne kadar etkilendiğini görmek ve damarların ne kadar tıkandığını değerlendirmek için kullanılır. Böbrek Sintigrafisi: Böbreklerin fonksiyonlarını incelemek ve böbrek hastalıklarının teşhisinde kullanılır. Böbrek yetmezliği, taşlar veya idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunların tespitinde sintigrafiden yararlanılır.

Böbreklerin fonksiyonlarını incelemek ve böbrek hastalıklarının teşhisinde kullanılır. Böbrek yetmezliği, taşlar veya idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunların tespitinde sintigrafiden yararlanılır. Beyin Sintigrafisi: Beyindeki kan akışını ve fonksiyon bozukluklarını değerlendirmek için çekilir. Beyin tümörleri, felç ve beyin kanaması gibi nörolojik hastalıkların teşhisinde önemli bir yardımcıdır.

SİNTİGRAFİ NE KADAR SÜRER?

Sintigrafi süresi, yapılan sintigrafinin türüne ve inceleme yapılan organın yapısına göre değişiklik gösterir. Genel olarak, sintigrafi işlemi yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.