Silahlı Cevap filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Silahlı Cevap filmi 2017 yılında vizyona girdi. Film televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Silahlı Cevap filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
John Stockwell'in yönettiği ve aynı zamanda başrolde de rol alan Wesley Snipes'ın yapımcılığını üstlendiği 2017 Amerikan aksiyon-korku filmidir.
SİLAHLI CEVAP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Eğitimli operatörlerden oluşan bir ekip, başka bir gizli operasyon biriminin ortadan kaybolmasını araştırmak üzere bir hapishane tesisine gönderilir. Vardıktan kısa bir süre sonra ekibin cesetlerini bulurlar. Görünmeyen saldırganlar tarafından öldürülen askerlerin güvenlik kamerası görüntülerini izliyorlar ve kısa bir süre sonra onları neyin öldürdüğünü ortaya çıkarmaya çalışırken garip ve korkunç olaylar yaşamaya başlıyorlar!
SİLAHLI CEVAP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Wesley Snipes
Anne Heche
Dave Annable
Seth Rollins
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