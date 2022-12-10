Eiffel filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2021 yılında vizyona giren Eiffel filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Eiffel filminin konusu ne? Eiffel filminin oyuncuları kim? Eiffel filminin IMDb puanı kaç?
Eiffel (Eiffel), yönetmenliğini Martin Bourboulon, senaristliğini ise Tatiana De Rosnay ve Caroline Bongrand'ın üstlendiği, 2021 yapımlı bir romantik drama filmidir.
EİFFEL FİLMİNİN KONUSU NE?
Hükümet, Eiffel’den 1889 Paris Dünya Fuarı için muhteşem bir şey tasarlamasını isterken, Eiffel sadece metroyu tasarlamak ister. Eiffel’in yolu, geçmişinden gelen gizemli bir kadınla kesiştiğinde aniden her şey değişir.
EİFFEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Romain Duris
Emma Mackey
Pierre Deladonchamps
EİFFEL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Eiffel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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