Eiffel filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2021 yılında vizyona giren Eiffel filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Eiffel filminin konusu ne? Eiffel filminin oyuncuları kim? Eiffel filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:53
Eiffel filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Eiffel (Eiffel), yönetmenliğini Martin Bourboulon, senaristliğini ise Tatiana De Rosnay ve Caroline Bongrand'ın üstlendiği, 2021 yapımlı bir romantik drama filmidir.

EİFFEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Hükümet, Eiffel’den 1889 Paris Dünya Fuarı için muhteşem bir şey tasarlamasını isterken, Eiffel sadece metroyu tasarlamak ister. Eiffel’in yolu, geçmişinden gelen gizemli bir kadınla kesiştiğinde aniden her şey değişir.

EİFFEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Romain Duris

Emma Mackey

Pierre Deladonchamps

EİFFEL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Eiffel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.


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