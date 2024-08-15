Sıradışı yetenek: Hem elleri hem ayaklarıyla resim yapıyor

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:35

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:35

Çoğu sanatçı, baskın elleriyle çizim becerilerini geliştirmek için ömür boyu zaman harcar. Ancak olağanüstü yetenekli bir sanatçı, hem elleriyle hem de ayaklarıyla gerçekçi portreler yaratabilir.

Hollanda’da yaşayan Rajacenna Vam Dam, henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başladı. İlk kez bir televizyon programına katılarak oyunculuk kariyerine adım attı.

Uzun bir süre çocuk oyuncu olarak sinema filmi ve dizide yer alan Dam, 12 yaşında çocuklara yönelik bir televizyon programında sunucu oldu. Resim tutkusu 16 yaşında başlayan Rajacenna Dam, yeteneğini keşfettiğinde sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Rajacenna van Dam, inanılmaz iki elini de kullanabilen çizim yetenekleriyle ünlü oldu. Ve sadece iki eliyle çizim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda çok sayıda projeyi aynı anda çizmek için hem ellerini hem de ayaklarını kullanabiliyor.

“ÇİZİM YAPMAK BANA ZOR GELMİYOR”

İki eliyle aynı anda çizim yapabildiğini keşfettiğinde yeteneğini bir sonraki seviyeye taşıyarak, devreye ayaklarını da soktu. Hem iki eli hem de iki ayağıyla çizim yapan Dam, resim kağıtlarını da kameraya doğru çeviriyor.

Yani kamerada düz görünebilmesi için ters bir şekilde çizim yapan Dam, “Bu şekilde çizim yapmak bana zor gelmiyor. Bu tamamen doğal bir durum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları Dam’ın gönderilerine yoğun ilgi gösterirken bir kullanıcı, “Bu inanılması güç bir yetenek” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha önce böyle bir şey görmedim” yorumunu ekledi.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten izlerken hayran kaldım” şeklinde konuştu.