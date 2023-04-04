Sirkenin mutlaka bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 23:24

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 23:24

Elma sirkesi başta olmak üzere sirkenin faydaları say say bitmiyor. Saça, cilde, mideye faydası bilinen elma sirkesini, aynı zamanda temizlik malzemesi olarak da kullanabilmekteyiz. Salatalarımıza ayrı bir tat veren elma sirkesini zayıflamak için de kullanmak mümkün.

Habertürk'ten Necmiye Uçansoy, sirkenin bilinmeyen 24 kullanım alanıyla ilgili detayları paylaştı.

Kesme tahtası

Kesme tahtasında gözle görülmeyen kalıntılar ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Sirke zararlı mikroplara karşı iyi bir dezenfektandır.

Kızartmalardan sonra

Kızartma yaptıktan sonra etrafa sıçrayan yağları temizlemek için ve kızartma tavanızı temizlemek için sirkeyi kullanabilirsiniz.

Sebze ve meyveleri temizlemede

Meyve ve sebzelerideki gizli kirleri, tarım ilaçlarını ve hatta küçük böcekleri yok etmek için 4 litre soğuk suyun içine 4 yemek kaşığı elma sirkesi koyun, sebze ve meyvelerinizi bunun içinde durulayın.

Kilo vermede

Yemeklerden önce sirkeli su içmek veya yemekle birlikte sirke tüketmek doyma hissine ulaşmayı ve daha az yemeyi sağlıyor.

Halılarda

Eski halılarınızın görünümlerini canlandırmak ve temizlemek için sirkeyi kullanabilirsiniz.

Teknolojik ürünlerde

Bilgisayarınız, yazıcınız, faks makineniz veya diğer ev ofis araçlarını su ve sirkeli karışımla silebilirsiniz. Ancak temizliğe başlamadan önce tüm ekipmanların kapalı olduğundan emin olmalısınız.

Duman veya sigara kokusunu gidermede

Eğer yemek yaparken yemeği yaktıysanız ya da evinizde sigara içiliyorsa, kokunun en yoğun olduğu alana sirkeyle doldurduğunuz bir kase koyarak duman kokusunu giderebilirsiniz.

Tükenmez kalem lekelerinde

Tükenmez kalem lekesi olan yere sünger kullanarak biraz sirke bastırın. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

Sindirim sorunlarında

Sirke, kabızlık ve reflü gibi problemlere sebep olan genel sindirim bozukluklarını giderir.

Bunun yanı sıra sirke mantar ve bakteri önleme özelliği ile gıda zehirlenmelerini de engelleyebilir. Sirke ayrıca mide yanmasına da iyi gelir.

Mobilyalardaki izlerde

Mobilyalarda kalan beyaz bardak izlerini temizlemek için sirkeli su kullanın. Lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Küf lekelerinde

Sevdiğiniz gömleğiniz, üstlüğünüz ya da herhangi bir kıyafetiniz küflendiğinde onu çıkaramayacğınızı düşünüp atmayın! Küf lekelerini çıkarmak için sirkeye başvurabilirsiniz.

Cilt bakımında

Doğal sirke sivilcelere ve siyah noktalara iyi gelir, cildi sıklaştırır ve güzelleştirir. Gece yatmadan önce cildinize doğal sirke sürebilirsiniz.

Güneş yanıklarında

Doğal sirke güneş yanıkları sonrası oluşan ağrıları dindiriyor. Tatil çantanızda mutlaka sirke bulundurmalısınız

Halılarda

Eski halılarınızın görünümlerini canlandırmak ve temizlemek için sirkeyi kullanabilirsiniz.

Saç bakımında

30 gr. kadar doğal sirkeyi üzerine su ekleyip banyodan çıkmadan önce saçınıza dökün. Bu sudan sonra tekrar durulanmayın.

Eldeki kokuları çıkarmada

Ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak için saf sirkeyle ellerinizi ovalamanız işe yarayacaktır.

Uyku problemlerinde

Yatmadan önce bir bardak ılık suya, bir çorba kaşığı doğal sirke ve bal ekleyip için. Bu karışım uykunuzun rahat geçmesini sağlayacaktır.

Eldeki kokuları çıkarmada

Ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak için saf sirkeyle ellerinizi ovalamanız işe yarayacaktır.

Ağız kokularında

Soğanlı ya da sarmısaklı bir yemekten sonra nefesinizin kısa sürede güzel kokmasının ve tazelenmesinin yolu, bir bardak ılık suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı tuzu eritip bununla ağzınızı durulamaktır.

Kokan tuvaletlerde

Duvarları, tavanı ve zemini, 4 litre suya karıştıracağınız 1 fincan sirke ve 1 fincan amonyak ve ¼ fincan karbonat ile yıkadığınızda tuvaletlerinizdeki kokunun kesileceğini göreceksiniz.