Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:51

Güncelleme: 27.04.2025 - 16:51

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi süren Önder'in sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder iyileşiyor mu?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SON DURUMU NASIL?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.