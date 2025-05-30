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Şişeler havada uçuştu... Murat Dalkılıç Şanlıurfa konserinde zor anlar yaşadı: 'Bakın gerçekten giderim!'

Şişeler havada uçuştu... Murat Dalkılıç Şanlıurfa konserinde zor anlar yaşadı: 'Bakın gerçekten giderim!'

30.05.2025 13:05:00
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Haber Merkezi
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Şişeler havada uçuştu... Murat Dalkılıç Şanlıurfa konserinde zor anlar yaşadı: 'Bakın gerçekten giderim!'

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Şanlıurfa konserinde sahneye atılan şişeler nedeniyle zor anlar yaşadı. Seyircilere tepki gösteren ünlü şarkıcı, “Bakın giderim, gerçekten giderim” diyerek uyarıda bulundu. Plastik şişelerin sahne ve ön sıralardaki izleyicilerin üzerine düşmesi, konser atmosferini gerdi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa'da verdiği konserde beklenmedik ve tatsız bir olayla karşılaştı.

Coşkulu kalabalığa sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada, sahneye su şişeleri atılmaya başlandı.

"GERÇEKTEN GİDERİM, BUNU SİZE SÖYLEYEYİM"

Bu duruma oldukça sinirlenen Dalkılıç, tepkisini sert bir dille ifade etti.


Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, ünlü şarkıcının olaya isyan ederek, "Gerçekten giderim, bunu size söyleyeyim" dediği duyuldu.

Ardından, "Hadi, bu ne ya, çocuk oyunu gibi?" sözleriyle yaşananların ciddiyetine dikkat çeken Dalkılıç, atılan şişelerin tehlikesine vurgu yaparak, "Arkadaşlar insanların kafasına geliyor su şişeleri biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Dalkılıç'ın bu sözleri üzerine kalabalıktan bazı kişilerin de şişe atanlara tepki gösterdiği görüldü.


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