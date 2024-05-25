Şişkinlik sorununu anında çözecek 5 besin! Hem kurtulmak hem de önlemek için uzmanlar öneriyor...

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:23

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:23

Şişkinlik günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir problem. Çünkü bu yaygın sindirim sorunu, herkesin başına gelebilir ve düşük fiziksel aktiviteden belirli yiyecekleri yemeye veya her lokmayı iyice çiğnemeyi unutmaya kadar her şeyden kaynaklanabilir.

ŞİŞKİNLİK TAM OLARAK NE?

Uzmanlara göre, şişkinlik, midenizin genellikle gaz nedeniyle dolu ve sıkı hissettiği bir durum olarak tanımlanır.

Şişkin olmak rahatsız edici, sinir bozucu, zahmetli ve bazen de oldukça acı vericidir. Bu nedenle, pek çok insan rahatlamak için sağlıklı, günlük çözümler araması şaşırtıcı değil.

Şişkinliği gidermek ve önlemek için yapabileceğimiz bir dizi basit yaşam tarzı ve diyet değişikliği var. İşte beslenme uzmanlara göre, neden şişkinlik yaşadığınızı, şişkinliği gidermek için yapmanız gereken sağlıklı alışkanlıklar…

NEDEN BU KADAR ŞİŞKİNSİNİZ?

Aşırı şişkinlik, gaz veya diğer karın rahatsızlıklarının bir gıda intoleransı veya diğer altta yatan sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir.

Şişkinliğin 3 Günlük Tetikleyicisi

Stres

Bağırsak ile beyin arasında bir otoyol yani yerleşik bir iletişim sistemi vardır. Akut veya kronik stres zamanlarında, vücut gerilerek yanıt verebilir, bu da mide hareketliliğini azaltabilir ve kabızlığa neden olabilir.

Hareketsizlik

Ne yazık ki, birçok insan vücutlarını gerektiği kadar veya sık hareket ettirmiyor. Uzmanlara göre, hareketsiz yaşam tarzının sayısız sakıncalarından biri sindirim rahatsızlığı. Ayrıca, çalışırken eğilmiş bir şekilde oturmak sindirim organlarını sıkıştırır ve sindirimi yavaşlatır. Uzmanlar, sindirim sistemini uyarmak ve yiyeceklerin sisteminizden daha verimli geçmesine yardımcı olmak için hareket önerir.

ŞIŞKİNLİĞE YARDIMCI OLABİLECEK YİYECEKLER

Yaban mersini

Yaban mersini, su ve lif kombinasyonu açısından zengindir ve ikisi de bağırsak sağlığı ile ilgilidir.

Kereviz

Uzmanlara göre, kereviz %95 oranında su içerir.

Zencefil

Zencefil, sindirimi iyileştiren ve şişkinliğe neden olan gaz oluşumunu azaltan karminatif bir etkiye sahiptir, diyor Feller. "Ayrıca, zencefilin sindirimi hızlandırdığı gösterilmiştir, bu da yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesini hızlandırarak bağırsaklarda fermente olma ve gaz üretme olasılığını azaltır."

Rezene

Rezene sindirimi hızlandırır ve yiyeceklerin parçalanmasında rol oynayan enzim salgısını artırır. Çalışmalar ayrıca rezenenin, gaz ve şişkinliği hafifleterek sindirime yardımcı olan probiyotik olarak hareket etme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Maydanoz

Maydanoz, vücuttaki fazla suyu atmaya yardımcı olan doğal bir diüretiktir, bu da suyla ilgili şişkinliği azaltır.