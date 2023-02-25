Siteden 16 gün sonra kurtarılan kedileri 'Pablo'ya kavuştular

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan "Pablo" isimli kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından sahipleri Pelda ve Velat Karakaplan çiftine teslim edildi.

"KEDİMİZİN SAĞ ÇIKMASI İÇİN ÇOK BEKLEDİK"

Çift, 16 gün sonra merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki evlerinde kedileri "Pablo"nun bakımlarını yaptı, toparlanması için mama verdi.

Pelda Karakaplan, deprem öncesi Pablo'yu Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitede oturan arkadaşına bir süre kalması için verdiklerini söyledi.

Depremde arkadaşının kurtulduğunu, kedisinin ise hasarlı binada mahsur kaldığını anlatan Karakaplan, şöyle konuştu:

"Onu oraya bırakmanın getirdiği bir sorumluluk vardı. Çok kötü hissediyorduk. Çıkarıldığında biz orada değildik. Sonra hemen barınağa gittik. Barınakta ilk muayenesi yapılmıştı. Ondan sonra veteriner hekime götürdük. Pablo'nun durumu iyi. Sadece biraz kilo verdi kızımız. Kedimizin sağ çıkması için çok bekledik. Yoğun çabalar sayesinde Pablo'ya kavuştuk. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

"MARKETE BİRLİKTE GİDİYORUZ"

Velat Karakaplan ise kediyi ilk eve getirdiklerinde duş aldırdıklarını ve bakımını yaptırdıklarını dile getirdi.

Pablo'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karakaplan, "Biraz ürkek ve çekingen ancak bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Pablo, hayatımızın her alanında. Benimle işe geliyor. Markete birlikte gidiyoruz. Ailemizin neşesi. Pablo, ikinci çocuğumuz sayılır. Kendisine kavuştuğumuz için çok mutlu ve sevinçliyiz ancak biraz da hüzünlüyüz. Çok arayan soran oldu. Özellikle bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pablo'yu çok sevdiklerini kaydeden Karakaplan, şöyle dedi:

"Biraz ayrı kaldık. Öyle bir kedi ki durduğu yerde asla miyavlamaz, sesini etmez ve tepki dahi vermez. Umudu kesmiştik. Gelen güzel bir haberle umudumuz yeşerdi. Zor günlerdi. Kedimize kavuştuk. Şu an gayet mutlu, huzurlu, yanımızdan ayrılmıyor. Bu süreçte çok yalnız kaldı. Biz sevgi ve şefkati yeniden aşılamaya çalışacağız."