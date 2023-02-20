Ağır hasarlı binada yardım bekleyen kedi Pars, 13 gün sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:41

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 14:41

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirirken, büyük yıkımdan hayvanlar da etkilendi.

Deprem bölgesine hayvanlar için sahra hastanesi kuran HAYTAP ekipleri, Hatay’da, 13'üncü günde ağır hasarlı evde mahsur kalan 'Pars' isimli kediyi vinçle kurtardı.

İhbar sonrası harekete geçtiklerini belirten HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Gittiğimizde bina çok kötü durumdaydı; yıkılma tehlikesi vardı ama dayanamadık. Vinç ile yukarı çıktık. Evin içinde yürüme imkanı bile yoktu. 13 gündür orada olmasına rağmen kedi, bizi görünce kaçtı. Buna rağmen 'Pars'ı bırakamadık. Enkaza girip, aldık. Gönüllü veteriner hekimimizce yapılan muayenede durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

"HAYVANLAR İÇİN SAHRA HASTANESİ KURULDU"

Deprem bölgesinde oluşturdukları sahra hastanesiyle hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirten Baylan, "HAYTAP olarak ilk sahra çadırını Marmaris orman yangınında kurmuştuk. Tüm hayvanlara destek vermiştik. Deprem bölgesinde de aynı çadırı kurduk. Burada enkazda kalan hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mama ve klinik desteği veriyoruz. Tasma, kulübe ve taşıma kafesi desteği veriyoruz. Hem insan hem hayvan odaklı çalışıyoruz. Burası, ilk yardımın yapıldığı hastane. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra özel kliniklere sevk ediyoruz. Buraya kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların getirdiği hayvanlara hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"HAYVANLARI SOKAKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Kurtardıkları hayvanların sahiplerine ulaşılamaması durumunda ilerleyen günlerde yuva arayacaklarını belirten Baylan, "99 Gölcük felaketinde hayvanlar aklımıza bile gelmemişti. Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların da çok mağdur olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde de insanların bilinçlendiğini görüyoruz. Bu durum, HAYTAP olarak mutlu ediyor. Aldığımız hayvanların çiplerini okutuyoruz. Çipsiz olanları ise sayfamızda paylaşıp, sahiplerinin görmesini bekliyoruz. Sahibi çıkmayan hayvanlara ise ilerleyen günlerde yuva arayacağız ve hiçbir hayvanımızı sokakta bırakmayacağız" dedi.