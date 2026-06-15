Sivas Şarkışla'da 'leylekli mahalle' sakinlerinden örnek karar: Yuvalı direkler kaldırılmayacak

Şarkışla ilçe merkezindeki Gültekin Mahallesi, ev sahipliği yaptığı 11 leylek yuvasıyla her yıl aynı dönemde renkli görüntülere sahne oluyor. Kış aylarında hasar gören veya yıkılan yuvalar, leylekler henüz ilçeye ulaşmadan mahalle halkı tarafından imece usulüyle yeniden inşa ediliyor. Yuvalarına dönen leylekler bahar ve yaz dönemini geçirip yavrularını büyüttükten sonra sıcak bölgelere göç ediyor. Bugünlerde de yuvalarda yeni yavruların dünyaya geldiği görüldü. Mahalle sakinleri yavruların gelişimini de yakından takip etmeye başladı.





YUVA BULUNAN DİREKLER KORUNACAK

Ancak bugünlerde 11 leylek yuvası bulunan mahallede bu yıl elektrik dağıtım şirketi kabloların yer altına alınması için çalışma başlattı. Bu durum, leylek hassasiyeti bulunan mahallelileri tedirgin etti. Mahalle Muhtarı Talip Kılıç'ın (57) devreye girmesiyle, leylek yuvaları için çözüm üretildi. Şirket, mahallelinin isteği üzerine leylek yuvası bulunan elektrik direklerinin kaldırılmayacağı sözünü verdi.

‘AYNI DİREKLERE HER YIL GELİYORLAR’

Muhtar Kılıç, "45 yıldır Şarkışla'dayım. Şu anda Gültekin Mahallesi'nde 11 tane leylek yuvası var. Her sene baharda geliyorlar, yavrularını çıkarıyorlar, sonra göç edip tekrar geri geliyorlar. Şu anda yavrular yuvalarında. Direklerin üzerine yuva yapıyorlar. İlgili kurumların desteğiyle yıkılan yuvaların yenilerini yaptırıyoruz. Çok güzel bir duygu. Mahalle sakinlerinin tamamının leyleklere karşı sempatisi var. Yuvalarına, aynı direklere her yıl geliyorlar" dedi.

Kılıç, "Şu anda direkler kaldırılarak hatlar yer altına alınıyor. Leyleklerin yuvasının bulunduğu direklerle ilgili görevli arkadaşlar da bize söz verdi. Kesinlikle kaldırılmayacaklarını söylediler. Yuvaların korunması için gerekli hassasiyet gösteriliyor" diye konuştu.