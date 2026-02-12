Sivas'ta TIR şoföründen alkışlanacak hareket: Yaralı vaşak için seferber oldu!

Sivas’ta kış şartlarının etkisini sürdürdüğü şu günlerde, yaban hayatına uzanan bir yardım eli yürekleri ısıttı. Gaziantep’ten Trabzon’a doğru seyir halinde olan TIR şoförü Servet Solmaz, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik mevkiinden geçtiği sırada yol kenarında bir canlının çırpındığını fark etti.

ARACINI DURDURUP EKİPLERİ ARADI

Hemen aracını sağa çeken Solmaz, yanına gittiği hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak olduğunu gördü. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı ve yürümekte güçlük çektiği anlaşılan vaşak için hemen harekete geçen Solmaz, önce jandarmayı ardından belediye ekiplerini aradı.

BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE BEKLEDİ

Ekipler olay yerine ulaşana kadar yaralı vaşağın başından ayrılmayan Solmaz, yabani hayvanın diğer araçlar tarafından ezilmemesi veya daha fazla zarar görmemesi için nöbet tuttu. Bölgeye gelen belediye ekipleri, yaralı vaşağı koruma altına alarak ilk müdahale için veteriner hekimliğine götürdü.

"NETİCEDE İYİLİK İYİDİR"

Yaptığı hareketle çevredeki vatandaşların takdirini toplayan Servet Solmaz, o anları şu sözlerle anlattı:

"Sivas’ın Hafik ilçesinde yaralı bir vaşak gördüm. Ekipler hemen gelerek vaşağı aldılar ve veterinere götürdüler. Bu yoğun kış şartlarında elimizden geldiği kadar dağlara, yollara ekmek bırakalım. Hayvanları da düşünelim. Neticede iyilik iyidir."