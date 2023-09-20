'Sivas'ta yetişmez' diyenlere inat başardı! 10 yıl sonra ilk hasat!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:37

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:37

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Eren Korkmaz, 10 yıl önce badem ağacı bahçesi oluşturmaya karar verdi. Çevresindeki birçok insandan ‘Sivas’ta yetişmez’ kelimesini duyan Korkmaz, 850 adet badem ağacı alarak 2013 yılında dikti. Ağaçların bakımına büyük önem veren Korkmaz, aradan geçen 10 yılın ardından ağaçlardan badem hasat etmeye başladı. Yaklaşık 42 bin metrekarelik alan üzerinde badem hasadına başlayan Korkmaz, ürünlerin satışını perakende olarak yapmaya karar verdi.

“ORTALAMA VERİM 15-20 KİLOGRAM ARASINDA”

Badem bahçesi hakkından bilgiler veren Eren Korkmaz, “Gemerek ile Karaözü köyü arasında bir alandayız. 42 bin metrekare alanda yaklaşık 850 adet badem ağacı bulunmakta. Bunların dikimi 2013 yılında gerçekleşti. O zamandan bu zamana kadar bizler bakımını öğrenmeye çabaladık. İlaçlarıyla ilgili bilgiler edindik. Bunun sonucunda birkaç senedir çok az verimle başladık. Bu sene verim olarak gayet iyi. Ama biz bunu daha da geliştireceğiz. Daha da verim artacak. Çünkü 10 yaşındaki bir badem ağacının ortalama verimi 15-20 kilogram arasında. Ağaçlarda kabuklardan ayrılma oranı yüzde 80’i bulduğu zaman hasadına başlıyoruz. Ağacın altına çadır serip fazla örselemeden yavaş bir şekilde çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da kurumaya alıyoruz. Yaklaşık 10 gün kadar gölgede kurutuyoruz. Güneşte kuruduğunda verim kaybına yol açıyor, lezzeti gidiyor” dedi.

“İKLİM ŞARTLARI GAYET UYGUN”

Çevresinde badem ağaçlarına olumsuz bakan insanları dinlemeyerek bahçeyi oluşturduğunu ifade eden Korkmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Sivas’ta olmaz gözüyle bakılıyor ama iklim şartları gayet uygun. Bizler ağaçlarda bakıma önem verdik. Bakımla birlikte bu hasadı gerçekleştirebildik. Daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 20 gün kadar hasat süresi tahmin ediyoruz.”