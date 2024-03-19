Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü? Dermatologlar açıkladı...

Sivilce izleri her yaş grubundan insanların kurtulmaya çalıştığı bir cilt problemi. Bu izlerden kurtulmak düşünüldüğünden daha basit. İşte dermatologlar sivilce izlerinden kurtulmanın formülünü söyledi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:15
Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü? Dermatologlar açıkladı...
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Akne izleri, birçok insan için ciltteki kabarık, kırmızı lekelerden daha fazlasını temsil eder. İltihaplanma sonucu oluşan bu izler, cildin yapısal değişikliklerini yansıtır ve bazen kalıcı hale gelir. Ancak, dermatologlar, doğru tedavi ve bakım yöntemleriyle bu izlerin görünümünü azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

AKNE İZLERİ NEDİR?

Dermatologlara göre, akne izleri, sivilce iyileştikten sonra ciltte kalan kahverengi ve kırmızı lekelerdir. İltihaplanma, pigment üretimini artırabilir ve kan damarlarının genişlemesine neden olabilir, bu da ciltte lekelerin oluşmasına yol açar. İzler genellikle düz olmayıp, ciltten içeri çökük ya da dışarı çıkmış şekildedir.

AKNE İZLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Dermatologlar, akne izlerinin oluşmasını önlemenin en iyi yolunun, sivilceleri hızlı ve etkili bir şekilde tedavi etmek olduğunu belirtiyorlar. Ciltteki iltihaplanmanın azalması, daha az kolajen hasarıyla sonuçlanır. Bu nedenle, akne eğilimli ciltler için uygun temizleyiciler kullanmak ve sivilceleri tüm yüzde tedavi etmek önemlidir. Ayrıca, kistli akne olanlar için dermatologlar tarafından reçeteli ilaçlar önerilebilir.

EVDE AKNE İZLERİ TEDAVİSİ

Akne izlerinden hızlı bir şekilde kurtulmak için evde ve salonlarda birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Kimyasal peelingler, ciltteki hasarlı bölgeleri yeniden şekillendirmek için etkili bir yöntemdir. Alfa hidroksi asitler, beta hidroksi asitler ve meyve enzimleri gibi maddeler içeren peelingler, ciltteki lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.


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