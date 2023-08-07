Sivrİsinekler öyle bir hastalık bulaştırıyorlar ki kemikleriniz kırılıyor! Pandemiye dönüşebilir...

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:52

Dang Humması (Dengue ateşi), sivrisineklerin (Aedes cinsi sivrisineklerin özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus) ısırması sonucu insanlara bulaşır. Dünyanın tropikal bölgelerinde özellikle Asya, Afrika, Pasifik Adaları, Karayipler, Orta ve Güney Amerika'da yaygındır. İklim değişikliği ve seyahatlerle birlikte küresel olarak yayılma riski artmaktadır.

Bangladeş’te sivrisinekten bulaşan dang hummasından en az 303 kişinin öldüğü açıklayan yetkililer, hastalığın pandemiye dönüşebileceği konusunda uyardı.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dang ile enfekte olan her dört kişiden biri hastalanır. Semptomlar hafif veya şiddetli olabilir.

Şiddetli dang humması birkaç saat içinde hayatı tehdit edebilir ve genellikle hastaneye yatmayı gerektirir. Hafif dang humması semptomları, ateş, ağrı ve sızı veya döküntüye neden olan diğer hastalıklarla karıştırılabilir.

DANG HUMMASI NASIL BULAŞIR?

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Aedes türü sivrisinekler (Ae. Aegypti veya Ae. Albopictus) dang , zika, chikungunya ve diğer virüsleri de bulaştıran enfekte olmuş ısırığı ile insanlara bulaşır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir. Bu sivrisinekler genellikle kovalar, hayvan kapları, çiçek saksıları ve vazolar gibi durgun su tutan kaplara yumurta bırakırlar. Nadiren, kan nakli, organ nakli veya iğne yaralanması yoluyla da virüs yayılabilir.