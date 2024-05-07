Aslıhan Güner başrolde: Kanal D'nin 'Yalan' dizisinden ilk fotoğraf
Aslıhan Güner ile Feyyaz Duman’ın başrollerinde yer aldığı 'Yalan' dizisinin ilk toplu fotoğrafı yayınlandı.
Kanal D'nin Süreç Film tarafından yapımcılığı üstlenilen yeni dizisi "Yalan"dan ilk fotoğraf, "Masum gibi bazı fotoğrafların altında korkunç yalanlar vardır" sloganıyla yayınlandı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hakan İnan bulunuyor. Dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.
#Yalan'ın fotoğrafı ortaya çıktı! ??— Kanal D (@KanalD) May 7, 2024
Haberin detayları ?? https://t.co/fHX0vdJ1xZ pic.twitter.com/X7RNV2qZR7
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