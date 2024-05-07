Aslıhan Güner başrolde: Kanal D'nin 'Yalan' dizisinden ilk fotoğraf

Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 14:00

Kanal D'nin Süreç Film tarafından yapımcılığı üstlenilen yeni dizisi "Yalan"dan ilk fotoğraf, "Masum gibi bazı fotoğrafların altında korkunç yalanlar vardır" sloganıyla yayınlandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hakan İnan bulunuyor. Dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.