Geçen haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu

Yayınlanma: 06.05.2024 - 21:52

Güncelleme: 06.05.2024 - 21:52

Nisan ayının son haftasında Türkiye'nin prime time dizileri, reyting sıralamasında büyük bir hareketlilik yaşadı. İşte haftanın en çok izlenen yerli dizileri...

Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar", liderlik pozisyonunu sürdürdü. Bahar, sezonun en yüksek reytingine ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Zirvenin yakın takipçisi ise yine Show TV'nin yapımlarından biri olan "Kızılcık Şerbeti" oldu. Yaklaşık 12 reytingle, Kızılcık Şerbeti ikinci sıradaki yerini korudu.

Now TV'nin sevilen dizisi "Kızıl Goncalar", artış trendini sürdürerek üçüncü sıradaki yerini korudu.

Havaların soğumasıyla birlikte televizyon reytinglerinde genel bir artış gözlendi. Özellikle "Kızılcık Şerbeti" 1,67 puan artışla haftanın en büyük sıçramasını gerçekleştirdi.

Üç dizi ise ekran yolculuğuna nokta koydu. Perşembe günü Star TV'de yayınlanan "Sakla Beni", 26. bölümüyle; TRT 1'de yayınlanan "Kül Masalı", 10. bölümüyle; cumartesi günü Kanal D'de yayınlanan "Üç Kız Kardeş", 84. bölümüyle final yaptı.

Now TV'nin yeni günündeki ilk yayını olan "Yabani", 0,63 puan artışla dikkat çekti. Dizi, cumartesi gününü 7. sırada tamamlarken günün tüm içeriklerinde artış gözlendi.

Haftanın en çok izlenen dizilerini yayınlayan Show TV, 40 reyting baremini aşarak zirvedeki yerini korudu. TV8 ise haftanın yedi günü "Survivor" yayınlayarak zirvenin en yakın takipçisi oldu. Now TV ise üçüncü sırada yer aldı.

PRIME TIME'DA EN YÜKSEK REYTING ALAN YERLİ DİZİLER

1 - Bahar (S01 - B11) - 14,96

2 - Kızılcık Şerbeti (S02 - B61) - 11,76

3 - Kızıl Goncalar (S01 - B16) - 9,91

4 - İnci Taneleri (S01 - B13) - 9,23

5 - Gönül Dağı (S04 - B137) - 7,52

6 - Kuruluş Osman (S05 - B158) - 6,40

7 - Yargı (S03 - B91) - 5,43

8 - Sandık Kokusu (S01 - B20) - 5,09

9 - Teşkilat (S03 - B105) - 5,01

10 - Yalı Çapkını (S02 - B68) - 4,86