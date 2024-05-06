Yasemin Kay Allen 'Bahar' dizisine geliyor

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:46

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:46

Yasemin Kay Allen ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın kadrosuna dahil oldu. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, MF Yapım imzalı dizisinin Yasemin Kay Allen, 12. bölümden itibaren dahil olacak. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.





Ayça Üzüm’ün senaryosu yazdığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.