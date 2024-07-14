Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:19

Güncelleme: 14.07.2024 - 17:19

İlişkilerde, karşımızdaki kişinin duygularını anlamak bazen zor olabilir. Ancak, bazı davranışlar ve işaretler, birinin sizden hoşlanmadığını gösterebilir. Bu işaretleri fark etmek, gereksiz zaman kaybını ve olası kalp kırıklıklarını önleyebilir. Peki, karşınızdaki kişinin size ilgi duymadığını gösteren davranışlar nelerdir? İşte sizden hoşlanmayan birini anlamanın 10 yolu...

SİZDEN HOŞLANMAYAN BİRİNİ ANLAMANIN 10 YOLU

1. Göz temasından kaçınma:

Karşınızdaki kişi, konuşurken göz temasından kaçınıyorsa veya sürekli etrafa bakıyorsa, sizinle ilgilenmediğini gösterir. Göz teması, ilgi ve dikkat belirtisidir; bu yüzden göz temasından kaçınmak, genellikle hoşlanmadığını işaret eder.

2. Kısa ve soğuk cevaplar:

Mesajlarınıza veya konuşmalarınıza kısa, tek kelimelik cevaplar veriyorsa, bu da ilgisizliğin bir işaretidir. Birinin sizden hoşlandığı durumda, daha ayrıntılı ve samimi cevaplar verir.

3. Sosyal medyada ilgisizlik:

Sosyal medyada paylaşımlarınıza tepki vermemesi, fotoğraflarınızı beğenmemesi veya yorum yapmaması, sizinle ilgili olmadığını gösterir. İlgi duyulan kişiler genellikle sosyal medyada da etkileşimde bulunur.

4.Fiziksel mesafe koyma:

Birinin size karşı fiziksel olarak mesafe koyması, yakınlaşmaktan kaçınması, sizinle ilgilenmediğini gösterir. Yakınlık ve fiziksel temas, hoşlanmanın işaretlerindendir.

5. Sürekli meşgul olma bahaneleri:

Sizinle buluşmak veya konuşmak için sürekli bahaneler uyduruyorsa, size zaman ayırmak istemediği açıktır. Hoşlanan kişiler, zaman yaratmak için çaba gösterirler.

6. Vücut dili:

Kollarını çaprazlamak, ayaklarını sizden uzağa çevirmek veya sürekli başka yerlere bakmak gibi vücut dili işaretleri, rahatsızlık ve ilgisizlik göstergesidir. Vücut dili, sözcüklerden daha fazla şey anlatabilir.

7. Konuşmayı kısa kesme:

Sizinle yaptığı konuşmaları kısa kesiyor ve daha fazla sohbet etmek istemiyorsa, bu da hoşlanmadığının bir belirtisidir. İlgi duyan biri, konuşmaları uzatmak ve sizinle daha fazla vakit geçirmek isteyecektir.

8. Planları iptal etme:

Sizinle yapacağı planları sık sık iptal ediyorsa veya son anda değişiklik yapıyorsa, sizinle vakit geçirmekten kaçındığı anlamına gelir. Gerçek ilgi, planları sürdürme ve uygulama eğilimindedir.

9. Başka insanlardan bahsetme:

Sürekli olarak başka kişilerden ve özellikle de potansiyel romantik ilgilerden bahsediyorsa, sizinle romantik bir ilişki düşünmediği açıktır. Bu, ilgi alanının sizde olmadığının bariz bir göstergesidir.

10. İletişim eksikliği:

Mesajlarınıza geç cevap veriyor veya hiç cevap vermiyorsa, sizinle iletişimde kalmak istemediğini gösterir. Hoşlanan biri, iletişimde hızlı ve tutarlı olmaya çalışır.