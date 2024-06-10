İlişkinizi zamanla yok eden 7 davranış!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:42

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:42

İyi bir ilişkiye sahip olmak kadar, onu sürdürebilmek de önem taşır. Bir ilişkiye başladığınızda, mutlu ve uyumlu bir şekilde devam edebilmek için çaba gösterirsiniz. Ancak farkında olmadan yapılan hatalı davranışlar, ilişkinizi zora sokabilir ve bitme noktasına getirebilir. Peki, ilişkinizi yavaş yavaş zehirleyerek bitmesine sebep olan hareketler nelerdir? İşte ilişkinizi zamanla yok eden 7 davranış...

İLİŞKİNİZİ ZAMANLA YOK EDEN 7 DAVRANIŞ

1. Sevginizi belli etmemek:

Partnerinize hazırlayacağınız küçük jestler, ona olan sevginizi ve değer verdiğinizi göstermenin en güzel yollarından biridir. Ancak bu tür jestlerden kaçınıyorsanız, partnerinizin size olan sevgisi ve ilişkinizdeki yeriniz hakkında şüphe duyması doğal olabilir. Bu durumda, iletişim eksikliği ve anlayışsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir, hatta tartışmalara neden olabilir. Bu yüzden, ilişkinizi güçlendirmek ve sevginizi ifade etmek için küçük ama anlamlı jestlere zaman ayırmak önemlidir.

2. Ailesini sert bir dille eleştirmek:

İlişkinizde zaman zaman ailevi sorunlar da karşınıza çıkabilir. Bu tür durumlarda, partnerinizin ailesine karşı eleştirel bir tutum sergilemek yerine nazik ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Çünkü eleştirel davranışlar, partnerinizin ailesini savunmaya yönlendirebilir ve bu da ilişkinize olumsuz şekilde yansıyabilir. Bu nedenle, sorunları çözmek için yapıcı bir iletişim kurmak ve nazikçe yaklaşmak ilişkinizin sağlığı için önemlidir.

3. Pasif agresif tavırlar sergilemek:

Eğer partnerinizle net olamıyor, kızdığınızda bunu söylemek yerine davranışlarınızla gösteriyorsanız, bu pasif-agresif bir tutum sergiliyorsunuz demektir. Bu tür bir davranış modeli ilişkinizi zorlayabilir ve hem sizin hem de partnerinizin mutsuz olmasına neden olabilir. Açık iletişim ve doğrudan konuşmak ilişkinizi güçlendirecek ve anlayışınızı artıracaktır.

4. Partnerinizi toplum içinde küçük düşürmek:

Partnerinizle birlikte şaka yapmak ve gülmek ilişkinizi canlandırabilir, ancak bazı sınırlar vardır. Partnerinizin dış görünüşü veya karakteri hakkında arkadaşlarınızın önünde şaka yapmak, onu incitebilir ve rahatsızlık verebilir. İlişkide karşılıklı saygı ve duyarlılık önemlidir, bu nedenle şakalar yaparken partnerinizin duygularını daima göz önünde bulundurmalısınız.

5. Kızgınlıkları geride bırakmamak:

Her ilişkide zaman zaman anlaşmazlıklar ve kavgalar yaşanabilir. Ancak bu tür durumlarda, o anki meseleyi çözmek ve sonrasında üzerine fazla düşmemek önemlidir. Eğer tartışmalarınızı sürekli gündemde tutarsanız, bu durum zamanla kırgınlıklara ve ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir. Önemli olan, birbirinizi anlamaya çalışmak ve uyum içinde çözümler bulmaktır.

6. Sürekli telefonla ilgilenmek:

Akıllı telefonlar günümüzde birçok insan için hayati önem taşıyor olabilir, ancak sürekli olarak telefona bağlı yaşamak ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Partnerinizin yanında sürekli olarak telefona odaklanmak, onun ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir. Eğer telefonda önemli bir işiniz varsa, partnerinizi anlayışla karşılamak ve ona zaman ayırmak önemlidir. Ona kısa bir süre verip daha sonra tüm dikkatinizi ona vereceğinizi belirtmek, iletişimde açık olmanın ve anlayışın bir göstergesidir.

7. Kısa mesajlar yüzünden tartışma yaratmak:

Kısa mesajlar genellikle yanlış anlaşılmaya ve tartışmaya açıktır. Eğer bir sorun yaşıyorsanız, bunu mesajla değil yüz yüze gelerek çözmeye çalışın. Mesajlar üzerinden tartışmak veya kavga etmek zamanla ilişkinizin zarar görmesine neden olabilir. İlişkinizi güçlendirmek ve iletişimi sağlamlaştırmak için yüz yüze iletişim ve anlayışlı bir yaklaşım önemlidir.