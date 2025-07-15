Skandal hırsızlık: Beyonce'nin henüz yayımlanmamış şarkıları çalındı!

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde, ünlü şarkıcı Beyoncé’ye ait olduğu belirtilen "gizli materyaller", park halindeki bir araçtan çalındı. Hırsızlık, 8 Temmuz Salı günü Krog Street Market önünde yaşandı.

HENÜZ YAYINLANMAMIŞ MÜZİKLER DE ARALARINDA

NTV’nin aktardığı polis raporuna göre, Wagoneer model araçtan çalınan eşyalar arasında Beyoncé’nin henüz kamuoyuna sunmadığı yeni müzik kayıtları, beş USB bellek, iki MacBook dizüstü bilgisayar, Apple marka kulaklıklar, lüks kıyafetler, sahne aksesuarları ve konser planlarını içeren belgeler yer alıyor.

ŞÜPHELİ KAÇTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Atlanta polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kimliği açıklanmayan bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yetkililer, olayın profesyonel bir soygun olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

KONSER SERİSİ DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen, 43 yaşındaki Beyoncé, yaşananlardan sadece bir gün sonra 73 bin kişilik bir stadyumda sahneye çıkarak performans serisine planlandığı gibi devam etti. Ünlü sanatçının dünya turnesi, Temmuz ayı sonunda Las Vegas'ta vereceği iki konserle sona erecek.