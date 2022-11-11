Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor

11 Kasım 2022 Cuma, 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, yılın bu zamanlarında özellikle bulaşıcı üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranının hızla arttığını söyledi.

Zeydan, "Hastalıklar; burun akıntısı, boğazda yanma ve kaşınma hissi gibi hafif belirtilerle başlar ve 1-2 hafta içinde de kendiliğinden geçer. Ancak hastalık ilerleme gösterirse bronşit hatta zatürre gibi ciddi problemlere bile neden olabilir” diyerek uyarıda bulundu.

"TEDAVİSİ BULUNMUYOR, ÇABUK BULAŞIYOR"

Üst solunum yolu hastalıklarının, hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kişiden kişiye çok çabuk bir şekilde bulaşabileceğini anlatan Zeydan, “Hastalığın tam anlamıyla bir tedavisi yok. Tedavideki amaç belirtileri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu nedenle, virüsler dış ortamda 2-3 saat kadar canlı kalabildiklerinden özellikle kapalı mekanlarda bulunmamaya özen göstermek ve böyle yerleri sık sık havalandırmaya dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

"HASTALIK BURUN AKINTISI İLE BAŞLIYOR"

Soğuk algınlığının kuluçka süresinin 2 ila 3 gün olduğunu kaydeden Dr. Zeydan, “Hastalık genellikle burun akıntısı ile başlar. Bunu, burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı ve 37-38 derece hafif ateş izler” diyerek bu belirtilere genellikle halsizlik ve kırgınlığın da eklenebildiğini belirtti.

"ÇOCUKLAR DAHA KOLAY YAKALANIYOR"

Soğuk algınlığının küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü bunun en büyük nedeninin ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda diğer çocuklarla yoğun şekilde beraber olunmasından kaynaklandığını anlatan Zeydan, “Çocuklar bu gibi yerlerde virüsü sürekli birbirlerine bulaştırırlar. Bu nedenle yetişkinler yılda ortalama 2-4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu oran 6-7 defaya kadar çıkabilir” diye konuştu.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Sonbaharda KOAH ve astım gibi kronik hastalığı olanların soğuk algınlığına karşı çok daha dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Zeydan, “Özellikle risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilen basit enfeksiyonlar çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu nedenle söz konusu kronik hastalığı olanların, soğuk algınlığı kapmaları halinde doktorlarını durumları ile ilgili olarak bilgilendirmeleri önerilir” dedi.