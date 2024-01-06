Soğuk havalarda köz ateşli tandır kültürüne ilgi arttı

Gaziantep’te restore edilerek kafe haline getirilen 200 yıllık tarihi Tütün Hanı’nda yaşatılan köz ateşli tandır kültürüne soğuk havaların da etkisiyle ilgi arttı.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:13
Soğuk havalarda köz ateşli tandır kültürüne ilgi arttı
Abone Ol google-news

Gaziantep'te restore edilerek kafe haline getirilen 200 yıllık Tütün Hanı, tarihi bir atmosferde ve geleneksel bir lezzet olan köz ateşli tandır kültürünü yaşatıyor. Soğuk havaların etkisiyle bu kültüre olan ilgi artmış durumda. Tütün Hanı'nın işletmecisi Adil Turnalar, hanın Gaziantep'in kültür mirasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Han, ziyaretçilere tarih kokan bir ortamda, köz ateşli tandır kültürünü yaşatmanın yanı sıra çay ve kahve içme imkanı da sunuyor.

Turnalar, tandırın kış akşamlarında ailelerin bir araya gelip sıcak sohbet ettiği bir ortam yarattığını ifade ediyor. Geleneksel Gaziantep kültürünü tanıtmayı amaçlayan Tütün Hanı, müşterilerin memnuniyetini kazanmış durumda. Tandır kültürü, geçmişte ailelerin bir araya geldiği, sıcak sohbetlerin yapıldığı ve günlük olayların paylaşıldığı bir ortamı hatırlatması nedeniyle özellikle yerel halk ve turistler tarafından ilgi görüyor. Bu sayede Gaziantep'in kültürel zenginliği ziyaretçilere tanıtılıyor ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel uygulamalar yaşatılıyor.


gaziantep tandır han

İlgili Haberler

Yer Gaziantep... Sabah uyanan araç sahipleri şok yaşadı: Yüzlerce otomobilin lastiği patlatıldı

Yer Gaziantep... Sabah uyanan araç sahipleri şok yaşadı: Yüzlerce otomobilin lastiği patlatıldı
Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunan Haberler