Soğuk havalarda köz ateşli tandır kültürüne ilgi arttı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:14

Gaziantep'te restore edilerek kafe haline getirilen 200 yıllık Tütün Hanı, tarihi bir atmosferde ve geleneksel bir lezzet olan köz ateşli tandır kültürünü yaşatıyor. Soğuk havaların etkisiyle bu kültüre olan ilgi artmış durumda. Tütün Hanı'nın işletmecisi Adil Turnalar, hanın Gaziantep'in kültür mirasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Han, ziyaretçilere tarih kokan bir ortamda, köz ateşli tandır kültürünü yaşatmanın yanı sıra çay ve kahve içme imkanı da sunuyor.

Turnalar, tandırın kış akşamlarında ailelerin bir araya gelip sıcak sohbet ettiği bir ortam yarattığını ifade ediyor. Geleneksel Gaziantep kültürünü tanıtmayı amaçlayan Tütün Hanı, müşterilerin memnuniyetini kazanmış durumda. Tandır kültürü, geçmişte ailelerin bir araya geldiği, sıcak sohbetlerin yapıldığı ve günlük olayların paylaşıldığı bir ortamı hatırlatması nedeniyle özellikle yerel halk ve turistler tarafından ilgi görüyor. Bu sayede Gaziantep'in kültürel zenginliği ziyaretçilere tanıtılıyor ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel uygulamalar yaşatılıyor.