Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 300 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:50
Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı gecesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla Şahinbey ilçesindeki belirlediği iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları aramalarda, 300 litre kaçak alkol, satışı yasak 420 cinsel içerikli ürün ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Alkol

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