Soğuk havalarda taze ürünlere ulaşmanın en keyifli yolu: Sonbaharda saksıda yetiştirebileceğiniz 6 sebze

Soğuyan hava, birçok sebze türü için büyümenin durduğu bir dönem gibi görünse de aslında tam tersidir. Sonbahar; nemli hava, azalan haşere yoğunluğu ve daha yumuşak güneş ışığıyla birçok sebze için ideal bir dönemdir. Üstelik saksıda yetiştirilen sebzeler, küçük alanlarda dahi bol verim sağlayabilir. Peki, soğuk havalarda evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz sebzeler nelerdir? İşte, sonbaharda saksıda yetiştirebileceğiniz 6 sebze...

SONBAHARDA SAKSIDA YETİŞTİREBİLECEĞİNİZ 6 SEBZE

1. Ispanak: Serin havanın gücü

Ispanak, sonbaharın en dayanıklı sebzelerindendir. Geniş saksılarda, iyi drene edilmiş toprakta kolayca yetişir. Tohumlar 2-3 cm derinliğe ekilmeli ve toprak sürekli nemli tutulmalıdır. Yaklaşık 6 hafta içinde taze yapraklarınız sofranıza hazır olur.

2. Havuç: Derin saksılarda tatlı bir lezzet

Havuç yetiştirmek için derin ve gevşek toprak yapısına sahip bir saksı tercih edilmelidir. Güneş alan bir konumda, düzenli sulama ile kısa sürede ince ve tatlı havuçlar elde edebilirsiniz. Küçük boy “baby carrot” türleri sonbahar için idealdir.

3. Yeşil soğan: Balkonun vazgeçilmezi

Yeşil soğan, sonbahar döneminde hızla yetişen ve sürekli biçilebilen bir sebzedir. Mutfakta sıkça kullanıldığı için saksıda bulundurmak pratik olur. Soğan köklerini saksıya ekerek kısa sürede yeniden filizlenmelerini sağlayabilirsiniz.

4. Brokoli: Soğuğa meydan okuyan güçlü sebze

Brokoli, sonbahar serinliğini seven bir sebzedir. Geniş saksılarda tek fide olarak yetiştirilmelidir. Güneşli bir noktada konumlandırılırsa yoğun ve sık başlar verir. Düzenli sulama, gelişimini destekler.

5. Marul: Hızlı ve bol verimli

Marul, serin havalarda gelişen en kolay sebzelerden biridir. Tohum ekiminden yaklaşık 30 gün sonra ilk yapraklar toplanabilir. Özellikle balkon veya pencere kenarı gibi yarı gölgeli alanlarda yetiştirilebilir.

6. Cherry domates: Sıcak günlerin son hediyesi

Sonbaharın başında hâlâ güneşli günler varsa cherry domates fideleri saksıda yetiştirilebilir. Rüzgârdan korunmuş, güneş alan bir alanda bakımı kolaydır. Hasat süresi uzasa da minik ve lezzetli domatesler elde etmek mümkündür.