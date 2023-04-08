Soğuk Savaş'tan iktidara gönderme: O soru gündem oldu
Yapılan şakalara gülenin elendiği bir YouTube programı olan Soğuk Savaş'a bir soru damga vurdu. Programda sorulan 'En az bir darbe, bir asrın felaketi, birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete ne denir?' sorusunun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Soğuk Savaş adlı YouTube kanalında yayınlanan Gülersen Kaybedersin programına Ogeday Girişken, Buçe Buse Kahraman ve Dilara aydın konuk oldu.
Programda Boğaç Soydemir'in, konuk olarak katılan Buçe Buse Kahraman'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.
Yapılan şakalara gülenin elendiği "En az bir darbe, bir asrın felaketi, birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete ne denir?" sorusu geldi.
"GÜLE GÜLE"
Sorunun yanıtını soran Kahraman, "Güle güle" cevabını aldı. Programda yer alan katılımcılar ve ekip bir anda alkışlamaya başladı. O anlar Twitter'da da gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- Bingöl'de korkutan deprem!
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi