Soğuk Savaş'tan iktidara gönderme: O soru gündem oldu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:37

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:40

Soğuk Savaş adlı YouTube kanalında yayınlanan Gülersen Kaybedersin programına Ogeday Girişken, Buçe Buse Kahraman ve Dilara aydın konuk oldu.

Programda Boğaç Soydemir'in, konuk olarak katılan Buçe Buse Kahraman'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan şakalara gülenin elendiği "En az bir darbe, bir asrın felaketi, birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete ne denir?" sorusu geldi.

"GÜLE GÜLE"

Sorunun yanıtını soran Kahraman, "Güle güle" cevabını aldı. Programda yer alan katılımcılar ve ekip bir anda alkışlamaya başladı. O anlar Twitter'da da gündem oldu.