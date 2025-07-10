Sokak dansının şampiyonu belli oldu: Kemal Alp Ermiş zirvede!

Sokak dansının her türünün sahneye taşındığı Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, İstanbul Müze Gazhane’de gerçekleşen büyük finalle sona erdi.

Seyircilerin oylarıyla belirlenen Red Bull Dans Your Style Finali’nin şampiyonu Kemal Alp Ermiş, Los Angeles’ta gerçekleşecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye Finali, 5 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Müze Gazhane’de gerçekleştirildi. İzmir, Ankara ve İstanbul’daki elemeleri başarıyla geçen 16 dansçı, Türkiye’nin en iyisi olmak için kıyasıya mücadele etti.

Hip hop’tan popping’e, house’tan waacking’e kadar sokak dansının farklı türlerinde yeteneklerini sergileyen finalistler, izleyicilerin yaptığı oylamalar sonucu değerlendirildi. Gecenin sonunda, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle öne çıkan Kemal Alp Ermiş, birinciliğe ulaştı.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür AŞ ve Sneaks Up iş birliğiyle hayata geçirildi.