Sokak hayvanları için evde hazırlayabileceğiniz basit ve sağlıklı mamalar

Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, özellikle soğuk kış günlerinde ve sıcak yaz aylarında yiyecek bulmakta zorlanır. Her gün paket mama almak herkes için mümkün olmayabilir. Ancak evde artan ya da kolayca temin edilebilen malzemelerle, onlar için besleyici öğünler hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay.

1. TAVUKLU PİRİNÇ KARIŞIMI

Malzemeler:

Haşlanmış tavuk (tuzsuz)

Haşlanmış pirin ç

Bir miktar tavuk suyu

Tavuğu didikleyip pirinçle karıştırın. Biraz tavuk suyu ekleyerek yumuşak bir kıvam elde edin. Bu karışım hem kediler hem de köpekler için oldukça besleyicidir. Protein ve karbonhidrat dengesi sağlar.

2. SEBZELİ ET YEMEĞİ

Malzemeler:

Az yağlı kıyma veya küçük doğranmış et

Havu ç

Patates

Kabak

Tüm malzemeleri tuz ve baharat eklemeden haşlayın. Piştikten sonra küçük parçalara ayırın. Sebzeler sindirimi kolaylaştırır, et ise enerji verir. Özellikle köpekler için doyurucu bir alternatiftir.

3. YOĞURTLU MAMA TAKVİYESİ (KEDİLER İÇİN ÖLÇÜLÜ)

Kediler için az miktarda yoğurt, sindirime yardımcı olabilir.

Haşlanmış tavuk veya pirinçle karıştırarak küçük porsiyonlar halinde verebilirsiniz. Ancak her kedi süt ürünlerini tolere edemez; ilk kez verirken çok az miktar tercih edilmelidir.

4. EKMEK YERİNE SAĞLIKLI ALTERNATİF

Bayat ekmek vermek yaygın bir alışkanlıktır ancak tek başına yeterli besin sağlamaz.

Ekmek yerine:

Haşlanmış makarna

Pirin ç

Bulgur

gibi karbonhidrat kaynaklarını, mutlaka et veya tavukla karıştırarak sunmak daha sağlıklıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tuz, baharat, soğan ve sarımsak kesinlikle kullanmayın.

Kızartılmış, yağlı ve acılı yiyeceklerden kaçının.

Çikolata, üzüm, avokado gibi gıdalar hayvanlar için zehirlidir.

Yemeklerin çok sıcak olmamasına dikkat edin.

Mümkünse yanına her zaman temiz su bırakın.