Sokak satıcılarının sattığı mısırlar meğer bu yüzden lezzetliymiş! Sırrı öğrenin

Yayınlanma: 22.05.2023 - 23:32

Güncelleme: 22.05.2023 - 23:32

Mısır haşlarken daha iyi sonuçlar almak için bilmeniz gerekenleri derledik. Sokak satıcıları mısır meğer bu tekniklere göre haşlıyormuş:

1. : Taze mısır, daha hızlı ve daha iyi haşlanır. Bu nedenle, mümkünse taze mısır kullanmanızı öneririm.

2. Haşlama suyuna biraz tuz ekleyin. Bu, mısırın lezzetini artıracaktır.

3. : Mısırı haşlamadan önce, soğuk suya koymayın. Bunun yerine, kaynar suya doğrudan ekleyin.

4. : Mısırı kaynayan suya ekledikten sonra, kapağı kapatın. Bu, kaynamış suyun sıcaklığını koruyacak ve mısırın daha hızlı haşlanmasını sağlayacaktır.

5. Mısırın haşlanma süresi genellikle 10-15 dakika arasındadır. Mısırın haşlanma süresini kontrol ederek, mısırın fazla pişmesini veya sert kalmasını önleyebilirsiniz.

TENCEREYE SÜT EKLEYİN

Mısır haşlarken tencereye 1 bardak süt ekleyin. Eklenen süt; Mısırın lokum gibi pişmesini sağlayacaktır.

NEDEN HAŞLANMIŞ MISIR TÜKETİLMELİ?

Haşlanmış mısırın birçok faydası bulunmaktadır. İşte haşlanmış mısırın faydalaır;

Sabah'ta yer alan bir içerikte; Haşlanmış mısırın faydaları sıralandı; İşte o faydalar

Bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Antioksidan açısından oldukça zengindir.

Lif bakımından zengin olduğu içi form tutmak isteyen kişiler tüketebilir.

Yüksek kolesterolü dengelemede etkilidir.

Toksinlerin kolayca vücuttan atılmasını sağlar.

Retina sağlığına olumlu etkileri bulunan haşlanmış mısır görme fonksiyonlarını iyileştirir.

Yaşlanmaya ortaya çıkan osteoartrit ve romatizma rahatsızlıklarının etkilerini hafifletir.

Sistit, kolik ve gut rahatsızlarında olumlu etkileri vardır.

Kemik gelişiminde fazlasıyla etkilidir.

Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını etkiler.

Bağırsak parazitlerinden kısa sürede kurtulmanızı sağlar.

Mide asidinin dengelenmesini sağladığı için ülser, reflü gibi rahatsızlarının önüne geçer.

Beyin sağlığını olumlu etkiler. Alzheimer gibi ciddi beyinsel rahatsızlıkların etkisini yavaşlatır.

Tümör oluşturan hücrelerin kendini yenilemesini sağlar.

Karaciğer ve meme kanserinin önlenmesinde etkilidir.

Hafızanın güçlenmesinde etkili rol oynar.

Kabızlığı önler.

Kansızlığın önüne geçer.

Spor yapan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken güçlü bir karbonhidrat besinidir.

Fotoğraflar: Youtube.com