Sokaktan kurtarılan ve bir gözünü kaybeden 'Bergen' isimli kediye sıcak yuva aranıyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:50

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:02

Sokakta yaşayan 8 aylık Calico cinsi dişi kedi Bergen, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı ve veteriner hekimlerce rehabilite edildi.

Kediyi bulan hayvansever Songül Kecel, yaptığı açıklamada, kediyi, kentsel dönüşümün çok yoğun olduğu, terk edilmiş iki gecekondunun bulunduğu bölgedeki köpekleri beslerken gördüğünü söyledi.

Kedinin engelli olduğunu ifade eden Kecel, süreci şöyle anlattı:

"Tek gözü tamamen erimişti ve etrafta hiç onu besleyebilecek kimse yoktu. Tırların geçtiği bir noktadaydı, onu orada görünce çok şaşırdım. Çünkü, çok izole bir yerdi. Oraya tek başına gidemezdi. Kesinlikle ölsün diye o bölgeye atıldığını düşünüyorum.

Kucağıma geldi ve adeta benden yardım istedi, inanılmaz sıcakkanlıydı. Onu taşımakta hiç güçlük çekmedim. Taşıma çantası olmadığı halde kucağımda getirebildim. İlk muayenesi gerçekleştiğinde gözünün bir an önce alınması gerekiyordu. Öncelikle karma aşısı yapıldı, gerekli ilaçlar uygulandı ve 5 gün sonra da göz operasyonu gerçekleşti. Aynı zamanda da kısırlaştırılması da yapıldı."

"BERGEN'İN MUTLULUĞUNU HEP BERABER İZLEYELİM"

Kediye "Bergen" ismini kendisinin verdiğini söyleyen Kecel, "Tek gözü kör olduğu ve çok acı çektiği için hayatını sanatçı Bergen'e benzettim." dedi.

Songül Kecel, kedinin tedavisinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Bergen kediye yuva aradığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bergen, artık acıların kedisi olmasın, 'Mutlu Bergen' olsun istiyoruz. Sıcacık bir yuvası olsun, ömürlük olsun istiyoruz. Tek gözüyle zaten sokakta yaşama şansı asla yok. Bergen, o kadar özel ki, zaten beden dilinden de bunu görüyorsunuz. Bergen'in mutluluğunu hep beraber izleyelim, aslında insanlara ne kadar küskün olduğunu beden dilinden de görebilirsiniz ama bir taraftan da insanları çok seviyor. Bergen'in, çok özel olduğunu ve çok acılar çektiğini, hayal kırıklıkları yaşadığını düşünüyorum. İnşallah, bundan sonra yüzü gülecek, hep beraber bunu sağlayacağız."

"HİSLERİ VE DUYGULARI OLAN ÇOK ÖNEMLİ VARLIKLAR"

Engelli kedi sahiplenmek isteyen kişilerin bu konuda çok bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan Kecel, geçici heveslerle sahiplenilen hayvanların sokağa terk edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kecel, "Birçok insan kedileri oyuncak olarak düşünüyor, birey olarak görmüyor. Ya çocuğu için ya da yavruyken çok tatlı gördüğü için alıyor." diye konuştu.

Bir süre sonra ya tüy döktüğü ya da evdeki eşyalara zarar verdiği için hayvanların evden atılarak ölüme mahkum edildiğine dikkati çeken Kecel, "Birçok insana göre bu hayvanların hisleri yok, yeterince önemsenmiyor. Bunlar, hisleri ve duyguları olan çok önemli varlıklar." dedi.

"Bergen" kediyi sahiplenmek isteyenler, "banabiryuvabul" adlı Instagram hesabından iletişim kurabilecek.