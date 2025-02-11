Antalya'da yangın paniği: Biri pantolonunu, biri kuşunu kurtardı... Kedi içeride kaldı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:05

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:05

Muratpaşa ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki bir dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark edenler itfaiye çağırdı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle daire içerisini ve apartmanı boşluğunu duman kapladı.

Bu sırada ikamet içerisinde bulunan Necati Çelik ve diğer apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Kıyafetlerini dahi giyemeden eline aldığı pantolonu ile kendisini dışa atan yaşlı adam itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Bir başka apartman sakini kafeste bulunan muhabbet kuşu ile dışarı çıkarken, başka birisi de dairenin içerisinde kedisinin bulunduğunu belirtti.

İtfaiye ekipleri kadının talebi üzerine dairede uzun süre kaybolan kediyi aradı ancak bulunamadı. Daire sahibi Necati Çelik, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Klima dış ünitesinden çıkan yangın nedeniyle dairede ve üst kat balkonunda maddi hasar oluştu.

Öte yandan yanan dairenin balkonunda bulunan 2 mutfak tüpünün itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile patlamadan balkondan çıkartılması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.