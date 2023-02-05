Şoke eden olay... Didem Kınalı'nın otomobiliyle cinayet işlemeye gitti

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:11

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:11

Oryantal Didem Kınalı, bir otopark görevlisinin otomobilini alıp gitmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kınalı'nın otomobilini park etmek amacıyla alan otopark görevlisi Kasımpaşa'daki trafik çevirmesinde yakalandı. Otomobilde ruhsatsız silah bulunduran şahıs, daha sonra karakola götürüldü.

"POLİSLERE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Didem Kınalı, ardından soluğu karakolda aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kınalı, olayı "Çalınma diyemeyiz aslında. Park etsin diye arabayı verdim. Arabayı almış gitmiş. Polislere de sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şoka uğrattı. Kendime gelemedim, sahnem de vardı gidemedim iptal oldu. Çok kötü bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Mahallece de tanıyoruz. 15 yaşında kızı var onu okutuyor diye yardım etmeye çalışıyoruz hatta" sözleriyle anlattı.