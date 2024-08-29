30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?
Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul'da pek çok belediye yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. 29 Ağustos Perşembe ve 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek olan konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. İşte 30 Ağustos 2024 ücretsiz konserleri...
ADALAR
Nurcan Başpınar - Büyükada Atatürk Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 21:45
DJ Suat Ateşdağı - Büyükada Atatürk Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 22:30
ARNAVUTKÖY
Mehmet Erdem - Arnavutköy Şehir Parkı 30 Ağustos Cuma saat 20:00
AVCILAR
Sefo - Avcılar Sahil İspark İDO İskelesi Yanı 30 Ağustos Cuma saat 20:30
BAHÇELİEVLER
Ekin Uzunlar - Milli Egemenlik Parkı 30 Ağustos Cuma saat 20:30
BAYRAMPAŞA
Ece Seçkin - Bayrampaşa Şehir Parkı 30 Ağustos Cuma saat 21:30
BEŞİKTAŞ
Mabel Matiz - Barbaros Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 21:00
BEYKOZ
Manuş Baba - 30 Ağustos 30 Ağustos Cuma saat 21:00
BEYLİKDÜZÜ
Zeynep Bastık - Cumhuriyet Etkinlik Alanı 30 Ağustos Cuma saat 21:30
BEYOĞLU
Oğuzhan Koç - Hasköy Parkı 30 Ağustos Cuma saat 21:00
FATİH
Cem Adrian, Sena Şener, Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik - Eminönü Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 19:30
ESENYURT
Sakiler - Esenyurt Cumhuriyet Meydanı 29 Ağustos Perşembe saat 21:30
EYÜPSULTAN
Eypio - Artİstanbul Feshane 30 Ağustos Cuma saat 21:00
GAZİOSMANPAŞA
Merve Özbey - Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi 30 Ağustos Cuma saat 21:00
KADIKÖY
Madrigal - Kalamış Atatürk Parkı, 30 Ağustos Cuma saat 21:00
PENDİK
Murat Kekilli - Pendik Sahil Meydanı, 30 Ağustos Cuma saat 21:00
ŞİLE
Poli Rock - Ağva Meydan 30 Ağustos Cuma saat 21:00
Fuat - Kent Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 21:45
Bora Turan - Kent Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 22:45
ŞİŞLİ
Fatma Turgut - Maçka Demokrasi Parkı 30 Ağustos Cuma saat 21:00
TUZLA
Volkan Konak - Tuzla Sahil, 30 Ağustos Cuma saat 21:00
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