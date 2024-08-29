30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul'da pek çok belediye yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. 29 Ağustos Perşembe ve 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek olan konserlere yurttaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. İşte 30 Ağustos 2024 ücretsiz konserleri...

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 12:36
30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

ADALAR

Nurcan Başpınar - Büyükada Atatürk Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 21:45

DJ Suat Ateşdağı - Büyükada Atatürk Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 22:30

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

ARNAVUTKÖY

Mehmet Erdem - Arnavutköy Şehir Parkı 30 Ağustos Cuma saat 20:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

AVCILAR

Sefo - Avcılar Sahil İspark İDO İskelesi Yanı 30 Ağustos Cuma saat 20:30

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

BAHÇELİEVLER

Ekin Uzunlar - Milli Egemenlik Parkı 30 Ağustos Cuma saat 20:30

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

BAYRAMPAŞA

Ece Seçkin - Bayrampaşa Şehir Parkı 30 Ağustos Cuma saat 21:30

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

BEŞİKTAŞ

Mabel Matiz - Barbaros Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

BEYKOZ

Manuş Baba - 30 Ağustos 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

BEYLİKDÜZÜ

Zeynep Bastık - Cumhuriyet Etkinlik Alanı 30 Ağustos Cuma saat 21:30

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

BEYOĞLU

Oğuzhan Koç - Hasköy Parkı 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

FATİH

Cem Adrian, Sena Şener, Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik - Eminönü Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 19:30

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

ESENYURT

Sakiler - Esenyurt Cumhuriyet Meydanı 29 Ağustos Perşembe saat 21:30 

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

EYÜPSULTAN

Eypio - Artİstanbul Feshane 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

GAZİOSMANPAŞA

Merve Özbey - Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

KADIKÖY

Madrigal - Kalamış Atatürk Parkı, 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

PENDİK

Murat Kekilli - Pendik Sahil Meydanı, 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

ŞİLE

Poli Rock - Ağva Meydan 30 Ağustos Cuma saat 21:00

Fuat - Kent Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 21:45

Bora Turan - Kent Meydanı 30 Ağustos Cuma saat 22:45

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

ŞİŞLİ

Fatma Turgut - Maçka Demokrasi Parkı 30 Ağustos Cuma saat 21:00

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

TUZLA

Volkan Konak - Tuzla Sahil, 30 Ağustos Cuma saat 21:00

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