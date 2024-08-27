Işık Kansu 30 Ağustos’ta okuyucuları ile buluşacak

Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:20

Güncelleme: 27.08.2024 - 17:20

İzmir’de Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında, "Cumhuriyet ve Bugün" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü yazar Zeynep Altıok Akatlı üstleneceği panele Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu ile tarihçi, yazar ve profesyonel rehber Bülent Demirdurak yer alacak. Söyleşi, 30 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Gaziemir Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik sonunda gazetemiz yazarı Kansu, okurları için kitaplarını imzalayacak.

Kutlamalar kapsamında da 20.45’te şarkıcı Tolga Çandar sahne alacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm Gaziemir halkını bu coşkulu kutlamalara davet ederek, "Büyük zaferimizin 102. yılında, Cumhuriyetimizin önemini ve bugünkü durumunu konuşacağımız bu anlamlı söyleşi ve Tolga Çandar konseriyle bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı birlikte kutlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.